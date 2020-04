VIDEO MILAN – Nei giorni scorsi Stefano Pioli ha avviato degli allenamenti in videochat che hanno coinvolto tutta la squadra con riscontro positivo. Escluso Zlatan Ibrahimovic, che si allena in Svezia con l’Hammarby. Entro la prossima settimana, però, tutti gli stranieri dovranno tornare in Italia e presto riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Nella video news le ultime.

