NEWS MILAN: i 5 momenti più brutti del decennio 2010-2019 / Video

VIDEO MILAN – Un decennio più nero che rosso, quello che si sta per chiudere. Dopo i primi due anni, sono arrivate stagioni da dimenticare per il Milan. Tanti i tentativi di restare in alto, ma spesso falliti. Come le finali perse contro la Juventus. Tanti anche i momenti in cui sembrava aver toccato il fondo, salvo poi scoprire che si può scendere sempre più in basso. Ecco i cinque momenti peggiori del decennio in questa video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android