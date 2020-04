VIDEO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo del Milan attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, si allena in casa, in Spagna, durante questo periodo di quarantena. I piegamenti li fa con il piccolo Alessio, il suo primogenito, sulla schiena. Questo il video pubblicato da Suso sul suo account ufficiale di ‘Instagram‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓