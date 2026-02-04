Nell'ultimo calciomercato invernale, il Milan non ha portato a termine né l'acquisto di un difensore né di Jean-Philippe Mateta. Perché?

Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno commentato il calciomercato di tutte le squadre di Serie A. Ecco il parere di Luigi Garlando e Marco Guidi sul Milan, che nel finale della sessione non è riuscito a mettere a segno i colpi sperati in attacco e in difesa. Guarda il video