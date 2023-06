Napoli, Rudi Garcia nuovo allenatore: le reazioni social | VIDEO

Il Napoli ha annunciato il suo nuovo allenatore: si tratta di Rudi Garcia, ex Roma. Questa la reazione avuta dai tifosi partenopei sui social

Ieri sera il Napoli di Aurelio De Laurentiis, prima con un 'tweet' del Presidente e, quindi, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il nome del suo nuovo allenatore, dell'uomo che succederà in panchina a Luciano Spalletti, tecnico vincitore del 3° Scudetto nella storia del club campano. Si tratta di Rudi Garcia, già visto in Italia alla guida della Roma, reduce dall'esperienza nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', la reazione social dei tifosi partenopei alla nomina di Rudi Garcia