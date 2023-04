Napoli, Osimhen scatenato: festa con i tifosi sul tetto del bus | VIDEO

Il Napoli è rientrato nella notte da Torino, accolto da 10mila tifosi in festa. Victor Osimhen è salito sul tetto dell'autobus per fare festa

Ieri sera Juventus-Napoli, posticipo domenicale della 31^ giornata di Serie A, è terminata 0-1 all'Allianz Stadium. Gol decisivo di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'. Nella notte, poi, gli azzurri sono rientrati a Napoli, accolti da 10mila tifosi all'aeroporto di Capodichino e 'scortati', dai sostenitori in festa, fino in città. Particolarmente scatenato il bomber nigeriano Victor Osimhen, capocannoniere del campionato, che è salito sul tetto del bus per festeggiare con i tifosi dei quasi Campioni d'Italia