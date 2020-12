NAPOLI-MILAN: Ibrahimovic, il gol di testa come 10 anni fa / News

VIDEO MILAN NEWS – Erano 10 anni che i rossoneri non vincevano al San Paoli, ora Stadio Maradona. Era il 2010 e a decidere Napoli-Milan, finita 1-2 era stato anche in quella circostanza il primo gol di Zlatan Ibrahimovic, segnato con un colpo di testa di potenza. Film che si ripete quest’anno: cross stavolta da sinistra e non da destra e Ibra che incorna, abbinando anche la precisione alla potenza. Un colpo di testa quasi dal limite dell’area che si insacca all’angolino. Quell’anno a fine anno fu Scudetto… Nella video news rivediamo il gol di Ibra di quest’anno.

