NAPOLI-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina l’appuntamento di domani sera, valido per la 32^ giornata di Serie A: il match Napoli-Milan. Due squadre in un ottimo momento di forma, che hanno ricominciato dopo la sosta a ritmi molto alti e con ottimi risultati. Ecco perché Stefano Pioli pare intenzionato a non cambiare molto in squadra, se non il minimo indispensabile. Qualche piccolo dubbio, però, continua a persistere. Anche perché ovviamente la stanchezza si fa sentire. Nella video news tutti i ballottaggi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓