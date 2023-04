Napoli-Milan 1-1, le reazioni social sul match di Champions | Video

Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, è terminata 1-1. Ecco le reazioni social sulla gara nel video

Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League disputatasi allo stadio 'Diego Armando Maradona', è terminata 1-1. Al gol di Olivier Giroud, al 43', ha risposto in pieno recupero, al 93', Victor Osimhen. Un rigore sbagliato per parte: uno dallo stesso Giroud per il Diavolo, uno da Khvicha Kvaratskhelia per gli azzurri. Vediamo, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi dopo la gara che ha mandato il Milan in semifinale di Champions dopo 16 anni