Milan, la rivelazione di Leao: “Pioli è come un padre per me” | VIDEO

Rafael Leao, in occasione di Napoli-Milan 1-1, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha offerto ad Olivier Giroud un assist divino per il gol del centravanti francese. Una rete, poi, rivelatasi decisiva per l'approdo dei rossoneri alle semifinali del torneo. Al termine del match dello stadio 'Diego Armando Maradona', poi, Leao ha speso delle bellissime parole per Stefano Pioli, suo tecnico a Milano e vero e proprio mentore. Ecco, in questo video, le parole del portoghese a 'Sky Sport'