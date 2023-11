Napoli-Empoli 0-1, Garcia bersaglio social dei tifosi azzurri | VIDEO

Il Napoli ha perso in casa contro l'Empoli e Rudi Garcia è sul punto di essere esonerato. Sui social tifosi azzurri inviperiti con il tecnico

Ieri pomeriggio, allo stadio 'Diego Armando Maradona', un gol di Viktor Kovalenko al 91' ha deciso Napoli-Empoli e, molto probabilmente, anche il destino del tecnico azzurro, Rudi Garcia. Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha infatti deciso di esonerare l'allenatore francese: in pole position per la sua sostituzione c'è Igor Tudor. Intanto, però, non si placa l'ira dei tifosi partenopei nei confronti di Garcia, bersaglio sui social di rabbia, critiche e malinconia ironia: ecco il video