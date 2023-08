Morte Mazzone, l’omaggio in Frosinone-Napoli e i messaggi social | VIDEO

Carlo Mazzone, allenatore di tante squadre in Serie A, si è spento a 86 anni. Il minuto di silenzio dello 'Stirpe', il ricordo social

In occasione della prima giornata di Serie A si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone, decano degli allenatori italiani, che si è spento ieri all'età di 86 anni. Ecco l'omaggio dello stadio 'Benito Stirpe' prima di Frosinone-Napoli e i messaggi arrivati sui social per l'indimenticabile tecnico romano