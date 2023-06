Morte Berlusconi, il suo primo virale video su TikTok

Il 1 settembre 2022, Silvio Berlusconi sbarcava su TikTok con una presentazione dai toni simili alla discesa in campo con Forza Italia

Ecco il video di debutto su TikTok di Silvio Berlusconi: "Ciao ragazzi, vi do il mio benvenuto su TikTok. Per questo ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che riguardano i giovani e Forza Italia. Parleremo del vostro futuro, rendendo l'Italia un Paese che possa realizzare i vostri sogni"