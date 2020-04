Modulo di autocertificazione Coronavirus: SCARICA QUI (Aggiornato)

ULTIME NEWS – È disponibile, sul sito web ufficiale del Ministero dell’Interno, l’ultima versione del modulo di autocertificazione per uscire, aggiornato al 26 MARZO 2020 (l’ultimo uscito). Ricordiamo che si può lasciare la propria abitazione solo ed esclusivamente per cause di stretta necessità (fare la spesa, lavorare, motivi di urgenza o di salute). L’emergenza coronavirus non è finita, il Covid19 non è stato debellato e comporta ancora grandi rischi: occorre stringereancora i denti quindi.

SCARICA IL MODULO PDF CLICCANDO QUI

NON PUOI STAMPARLO? VAI QUI

