PIANETAMILAN i nostri video Milanello, i tifosi della Curva Sud in sostegno dei rossoneri verso Napoli-Milan
NAPOLI-MILAN
Milanello, i tifosi della Curva Sud in sostegno dei rossoneri verso Napoli-Milan
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I tifosi della Curva Sud si sono presentati in mattinata a Milanello per supportare i rossoneri in vista di Napoli-Milan di lunedì sera
I tifosi della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera, si sono presentati in mattinata al centro sportivo di Milanello per supportare i rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan di lunedì sera in campionato. Ecco, dunque, le immagini dell'evento nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi