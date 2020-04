VIDEO MILAN – Una partita senza Zlatan Ibrahimovic e niente successo. Il Milan, contro l’Hellas Verona, non è andato oltre il pareggio. Passato addirittura in svantaggio, il club rossonero è riuscito ad agguantare il pareggio grazie al gol su calcio di punizione di Hakan Calhanoglu. In questa video news rivediamo la rete, propiziata da una deviazione.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓