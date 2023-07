Milan, legame con gli USA: RedBird, la fanbase, LeBron James | VIDEO

Il Milan è andato in tournée negli USA per volere della sua proprietà, il fondo RedBird. Ma il rapporto con gli States non si limita a questo

Dopo 10 giorni sta per terminare l’avventura del Milan a Los Angeles. La tournée USA della quadra di Stefano Pioli poi proseguirà a Las Vegas dove il 2 agosto sfiderà in amichevole il Barcellona. Il legame tra gli Stati Uniti d'America e i rossoneri è forte per svariati motivi, dalla proprietà a stelle e strisce di RedBird all'enorme fanbase di tifosi negli States. Fino ad arrivare all'investimento di LeBron James nel club. Il video di Luca Bianchin per 'La Gazzetta dello Sport' chiarisce un po' tutti i dettagli