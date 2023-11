Il Milan perde 0-1 in casa contro l'Udinese e i tifosi rossoneri si scatenano sui social: delusione e critche a Pioli

"Ormai questo Milan mi ha distrutto. Non c'è evoluzione. Il gioco è solo su Leao. Adli gioca male e Jovic non è stata una grande scelta". Queste sono solo alcune delle reazioni dei tifosi rossoneri alla sconfitta del Diavolo in casa contro l'Udinese. Ecco il video social dai colleghi di Gazzetta TV