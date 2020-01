MILAN-UDINESE: la probabile formazione di Pioli / Video News

VIDEO MILAN – Dopo il leggero turnover di Coppa Italia contro la Spal, per Milan-Udinese si torna a fare sul serio sotto tutti i punti di vista. In campionato i rossoneri devono rincorrere e così Stefano Pioli riconfermerà il 4-4-2 che tanto bene ha fatto a Cagliari e mercoledì. Per il resto, pochi cambiamenti. Nella video news la probabile formazione rossonera per il match di domenica a ‘San Siro‘.

