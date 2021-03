MILAN-UDINESE: la presentazione del match di San Siro / News

La vittoria è stata ritrovata, la prestazione pure, ora serve la continuità: Milan-Udinese è il prossimo appuntamento, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A. Inizia un periodo molto intricato per i rossoneri di Stefano Pioli, che però sembra abbiano ritrovato lo smalto dei mesi scorsi dopo l’ultima vittoria. Ancora una volta, però, c’è da fare i conti con gli infortuni. Turno infrasettimanale per l’ultima volta in questa stagione. Nella video news la presentazione della sfida che si giocherà a San Siro e avrà il fischio d’inizio alle ore 20:45. Ora il Milan non vuole più fermarsi.

