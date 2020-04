VIDEO MILAN – Un terzino sinistro goleador. Theo Hernandez è diventato un punto di forza del Milan soprattutto in attacco. È già a quota sei gol in stagione, di cui l’ultimo splendido, contro l’Udinese, con un tiro al volo dal limite dell’area all’angolino basso che ha portato momentaneamente i rossoneri in vantaggio. In questa video news lo rivediamo.

