Milan, tutti i gol rossoneri di Calhanoglu in Serie A / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Si sta parlando tanto di Hakan Calhanoglu, che deve rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza nel 2021. Il prolungamento, però, non è così scontato, anzi. Il turco classe 1994 chiede troppo e il Milan non ha intenzione di accontentarlo. Nel frattempo, però, i rossoneri se lo godono in campo, dove è sempre più fondamentale per la squadra di Stefano Pioli. Il club rossonero ha pubblicato su Twitter un video con tutti i gol messi a segno da Calhanoglu in campionato da quando è arrivato al Milan. Eccolo: “Dal 2017 a oggi: riviviamo tutti i gol di Hakan Calhanoglu in Serie A con la maglia rossonera!”

