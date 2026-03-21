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MILAN-TORINO
Milan-Torino: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News
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Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 18:00 in campo per Milan-Torino! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 18:00 tutti in campo per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi.