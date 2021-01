MILAN-TORINO: Coppa Italia, 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Subito di nuovo Milan-Torino. Dopo l’incontro in campionato di sabato, le due squadre domani saranno di nuovo contro, di nuovo a San Siro, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocano in gara secca. Tre giorni prima è finita 2-0 per i rossoneri, mentre lo scorso anno le due squadre si erano affrontate sempre in casa del Milan ai quarti di finale. In quell’occasione era finita 4-2 dopo i tempi supplementari. Nella video news 10 curiosità sulla sfida in soli 90 secondi.

