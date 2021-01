Milan-Torino 2-0, Pioli is on fire? No, Castillejo canta ‘Maradona’ | VIDEO

Milan-Torino, Castillejo scatenato sul pullman

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan era chiamato a reagire immediatamente. Detto fatto: contro il Torino i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-0 grazie ai gol di Rafael Leao e Franck Kessie. Come di consueto, dopo ogni vittoria, i calciatori del Milan si sono scatenati sul pullman per festeggiare tutti insieme. Questa volta, però, a fare da padrone non è stato il coro 'Pioli is on fire', ma Samu Castillejo ha deciso di cambiare registro. Lo spagnolo ha cantato a squarciagola una canzone dedicata al compianto Diego Armando Maradona. Ecco il video.