Milan, Tomori: “Ci troviamo bene a Los Angeles” | VIDEO

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ieri in conferenza stampa a Los Angeles. Ha evidenziato come il Diavolo si trovi bene in città

Fikayo Tomori, difensore centrale inglese del Milan, ha parlato ieri in conferenza stampa a Los Angeles (CA - U.S.A.), dove i rossoneri si trovano per prendere parte al Soccer Champions Tour 2023: già giocato in amichevole contro il Real Madrid, ora mancano le sfide contro Juventus e Barcellona. Per l'occasione, Tomori ha evidenziato come il Diavolo si trovi bene in città: il video con le sue dichiarazioni