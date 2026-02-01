PIANETAMILAN i nostri video Milan, Cissé ha completato le visite mediche: ecco il video all’uscita dalla clinica | PM NEWS
CALCIOMERCATO MILAN
00:35
Il nuovo acquisto del Milan Alphadjo Cissé ha finito da pochi minuti le visite mediche. Ecco il video all'uscita dalla clinica 'La Madonnina'
In mattinata vi avevamo raccontato dell'inizio delle visite mediche per il nuovo acquisto del Milan Alphadjo Cissé. Da pochi minuti, il fantasista italiano le ha terminate. Ecco il video al momento dell'uscita dalla clinica 'La Madonnina' di Milano.