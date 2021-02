MILAN-STELLA ROSSA: Europa League, 10 curiosità in 90″ / News

C’è subito la possibilità di voltare pagina e andare avanti: giovedì sera, alle 21:00, si giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo il 2-2 dell’andata, adesso si gioca Milan-Stella Rossa. Ai rossoneri basta un pareggio con meno di due gol o una vittoria per ottenere la qualificazione. I precedenti con i serbi sono due e sono entrambi positivi. Inoltre, il Milan ha sempre superato i sedicesimi di finale di Europa League quando li ha giocati. Insomma, tutti i presupposti per rialzarsi subito ci sono, ora spetta alla squadra dimostrarlo sul campo. Nella video news, intanto, 10 curiosità e statistiche sulla sfida in soli 90 secondi.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>