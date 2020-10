MILAN-SPEZIA: il primo gol di Leao, zampata su cross

VIDEO MILAN NEWS – In attesa che le squadre di club tornino in campo, riviviamo l’ultimo match, ormai risalente a circa 10 giorni fa. Si tratta di Milan-Spezia, finita 3-0 per i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno sistemato le cose facendo tutto nel secondo tempo. Ad aprire le danze è stato Rafael Leao, che nella prima frazione aveva agito da esterno sinistro, per poi passare al ruolo di prima punta. Davanti si è dimostrato letale e ha segnato un gran gol, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto perfettamente da Hakan Calhanoglu. Ha allungato la gamba e con una zampata perfetta Leao ha insaccato. Nella video news rivediamo quella rete.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>