VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Sparta Praga, seconda giornata del girone di Europa League. Una vittoria agevole, per 3-0, ottenuta dagli uomini di Stefano Pioli, che continuano a sorprendere. Ottima prova di tutti, ma Zlatan Ibrahimovic si fa notare stavolta in negativo: terzo errore dal dischetto sugli ultimi cinque rigori tirati. Ecco tutti gli altri dati emersi dal match in questa video news.

