VIDEO MILAN – Un terzino sinistro così prolifico non si vedeva da anni al Milan e in generale in Italia. Arrivato tra lo scetticismo, Theo Hernandez ha davvero convinto tutti, a suon di gol. Come quello bellissimo in Coppa Italia contro la SPAL: palla recuperata, portata avanti e conclusione potente e precisa all’angolino. Eccolo in questa video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓