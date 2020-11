Milan senza Ibrahimovic: ecco le 4 opzioni per sostituirlo | VIDEO

Milan senza Ibrahimovic: le opzioni per sostituirlo

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Nelle prossime settimane il Milan dovrà fare a meno del proprio leader. Zlatan Ibrahimovic, dopo l’infortunio alla coscia, ne avrà almeno per due settimane e sarà costretto dunque a saltare diverse partite. La squadra di Stefano Pioli deve perciò correre ai ripari per cercare di sentire la sua mancanza il meno possibile. In attacco, nonostante l’assenza contemporanea di Rafael Leao, i rossoneri hanno diverse opzioni: da Brahim Diaz a Lorenzo Colombo passando per Jens Petter Hauge. Ecco le 4 opzioni dalla trequarti in su.