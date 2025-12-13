PIANETAMILAN i nostri video Milan-Sassuolo, tutta la squadra in ritiro all’Hotel Melià | PM NEWS
MILAN-SASSUOLO
Milan-Sassuolo, tutta la squadra in ritiro all’Hotel Melià | PM NEWS
02:37
Vigilia di Milan-Sassuolo di Serie A. La squadra rossonera è arrivata all'Hotel Melià. Ecco il video del nostro inviato
Il Milan si appresta ad affrontare il Sassuolo per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La squadra rossonera ha cominciato a riunirsi all'Hotel Melià alla vigilia della partita. Ecco i giocatori pronti per la sfida contro i neroverdi, filmati dal nostro inviato Stefano Bressi