Il leader della Lega e grande tifoso del Milan, Matteo Salvini ha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram

"Otto chilometri di tapis roulant per uno che come me non fa nulla. Perché i ragazzi sono passati in semifinale. Si Si...!". Tutta la gioia di Matteo Salvini, Il leader della Lega e grande tifoso del Milan, per la qualificazione dei rossoneri alle semifinali di Champions League