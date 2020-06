VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Roma, che ha visto i rossoneri vittoriosi per 2-0 dopo una grande prestazione, soprattutto a livello tattico. Un 2-0 firmato ancora una volta da Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Seconda vittoria consecutiva contro la Roma a San Siro per il Milan, non accadeva dal 2004. In questa video news altre statistiche e curiosità maturate da questo match di San Siro.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓