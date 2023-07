Milan, ripresa degli allenamenti in vista del Barcellona | Video

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della terza amichevole statunitense quella contro il Barcellona

Dopo le sconfitte maturate contro Real Madrid, nei tempi regolamentari, e Juventus, ai rigori, il Milan è tornato ad allenarsi in vista della terza amichevole statunitense. Il match contro il Barcellona andrà in scena alle ore 5:00 di martedì 2 agosto e sarà uno degli ultimi test prima dell'esordio in campionato. Ecco il video della seduta di 'Gazzetta TV'