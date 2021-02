Siparietto di Leao a San Siro prima di Milan-Crotone

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato il suo primo disco, ‘Beginning‘, sul finire del mese di gennaio. In questa sua prima opera, Leao canta rap in inglese ed in portoghese. Evidentemente, il numero 17 del Milan ha proprio la musica nel sangue: eccolo qui, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, mentre entra a San Siro ballando prima di Milan-Crotone …