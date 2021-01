Milan, quanti infortuni muscolari! Già 11 k.o. in due mesi | VIDEO

Milan, una sequela incredibile di infortuni

Il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione, sta soffrendo moltissimo gli infortuni muscolari. Simon Kjær e Brahim Díaz, nel derby di martedì sera in Coppa Italia, sono soltanto gli ultimi due calciatori del Diavolo a fermarsi per questi motivi. Da novembre a oggi, sono già stati 11 i problemi di questa natura nella rosa di Pioli. E ben tre giocatori si sono fermati più di una volta. Ecco il dettaglio nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.