Milan Primavera, Renna: “Bellissima partita. Meritavamo la vittoria ma…”

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio: quest'oggi i rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato contro la viola grazie ai gol di Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Ecco, di seguito, il video.