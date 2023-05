Il punto sul Milan di Pioli tra EuroDerby e lotta Champions | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli è atteso da tre gare consecutive a 'San Siro': due di Serie A contro Cremonese e Lazio prima del derby europeo

In sette giorni il Milan di Stefano Pioli si gioca gran parte della sua stagione. Il Diavolo, infatti, avrà tre partite consecutive a 'San Siro'. Due, contro Cremonese (domani sera) e Lazio (sabato pomeriggio) fondamentali per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. Quindi, la semifinale di andata di Champions contro l'Inter (mercoledì prossimo), per la quale i tifosi rossoneri sono ancora alla caccia di un biglietto. Il punto in questo video di Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport'