Daniele Triolo
22 febbraio

Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro'. Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, rilancerà in attacco la coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leão