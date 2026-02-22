PIANETAMILAN i nostri video Milan-Parma, le probabili formazioni di Allegri e Cuesta: torna la coppia Pulisic-Leao
FORMAZIONI
Milan-Parma, le probabili formazioni di Allegri e Cuesta: torna la coppia Pulisic-Leao
Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro'. Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, rilancerà in attacco la coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leão