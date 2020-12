MILAN-PARMA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Domenica si torna subito in campo con Milan-Parma, 11^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli ha tradizione positiva con il Parma e cerca di superare un altro record, dopo i tanti già superati in questo inizio di stagione. Bisogna però fare i conti ancora con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic probabilmente. Lo svedese ha nei crociati una delle vittime preferite. Nella video news 10 curiosità sulla gara del Milan in soli 90 secondi.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>