MILAN NEWS – Romagnoli: “Domenica dimostreremo il nostro valore”

VIDEO MILAN NEWS – Dopo un lungo infortunio è tornato a disposizione e non ha brillato particolarmente. Il capitano Alessio Romagnoli però continua a prendersi le proprie responsabilità e il giorno dopo la prima sconfitta stagionale, causata anche da un suo errore su cui è stato concesso un comunque discutibilissimo calcio di rigore, ci mette la faccia. Ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, il difensore rossonero ha affrontato diversi temi. Ecco il video pubblicato dai rossoneri su Twitter: “<<Contro il Verona per dimostrare il nostro valore>>. Le parole di capitan Romagnoli in vista del prossimo impegno in campionato”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>