Una stagione strepitosa, l’ennesima, fino a questo momento per Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese del Milan è già a quota 16 gol, di cui 14 in campionato in 11 presenze. Numeri eccezionali, con il Milan ancora al primo posto in classifica. Ibra si è preposto quattro obiettivi da raggiungere quest’anno. Tutti complicati, ma non troppo, visto come sta rendendo fino a questo momento. Eccoli tutti nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>