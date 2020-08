VIDEO MILAN NEWS – Estate, tempo di riposo, ma non per le Rossonere, che hanno già ripreso la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sull’App ufficiale AC Milan è stato intanto pubblicato un video, presentato su Twitter così: “Linda Tucceri Cimini e la pallavolista Anna Danesi a confronto. Scopriamo com’è andata sulla nostra App”.

