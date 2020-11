VIDEO MILAN NEWS – Un nuovo rinforzo per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Si tratta di Veronica Boquete, giocatrice di altissimo livello, che può far fare il salto di qualità definitivo alla squadra rossonera. Ha rilasciato le prime parole da rossonera e il Milan ha pubblicato su Twitter il video dell’intervista. Ha le idee chiare la Boquete: “Qui per rendere il Milan migliore”. Ecco le sue parole e il tweet del club rossonero: “La nuova rossonera si presenta”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>