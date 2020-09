VIDEO MILAN NEWS – Il Milan ultimamente è, giustamente, molto attento al pubblico giovane e ai social. Poco fa, per esempio, su Twitter ha pubblicato un video di presentazione della nuova sfida di Face Off, disponibile sulla app ufficiale, tra Enry Lazza e Gabriele Vagnato, entrambi molto amati dai ragazzi sui social: “Nella nuova puntata di Face Off, Lazza sfida Gabriele Vagnato. Scopri chi è il tifoso più “agguerrito” sulla nostra App”.

