Milan-Newcastle, i tifosi inglesi ‘scivolano’ sui Navigli | VIDEO

Champions League tra Milan e Newcastle, i tifosi inglesi hanno invaso Milano già dal pomeriggio. Ecco il video sui social

In vista del primo turno dei gironi di Champions League tra Milan e Newcastle, i tifosi inglesi hanno invaso Milano già dal pomeriggio. I bianconeri non si sono fatti intimidire dal nubifragio che ha colpito la città, anzi si sono divertiti a trasformare le vie dei Navigli in veri e propri "scivoli": ecco il video riportato dai colleghi di Gazzetta TV