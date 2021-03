MILAN-NAPOLI: la presentazione del match di San Siro / News

Siamo già alla vigilia di Milan-Napoli, match valido per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Può a tutti gli effetti considerarsi uno scontro diretto per la Champions League, visto che il Napoli si trova a -9, ma con una partita in meno. Batterlo potrebbe di fatto significare spedirlo a distanza di sicurezza. Inoltre, per gli uomini di Stefano Pioli, potrebbe essere l’ultima chiamata per lo Scudetto: perdere altri punti significherebbe lanciare i cugini verso il titolo. Nella video news la presentazione della sfida.

