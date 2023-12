Milan-Monza 3-0, le reazioni social all’infortunio di Pobega | VIDEO

Tommaso Pobega ha rimediato un infortunio al 24' di Milan-Monza. Ecco come hanno reagito, sui social, i tifosi rossoneri all'accaduto

Al 24' di Milan-Monza si è fatto male Tommaso Pobega. Il classe 1999 è stato costretto a lasciare il campo e al suo posto è entrato Jan-Carlo Simic (poi anche andato in gol per il Diavolo). Quello di Pobega è l'ennesimo infortunio in casa Milan. Nell'ultimo periodo, infatti, diversi giocatori sono finiti ai box. E sui social i tifosi reagiscono così: il video di 'GazzettaTV' con le reazioni più significative